„Sanatorium miłości 6”. Maria Oleksiewicz nie hamuje się mówiąc o Eli! Padły mocne słowa! Redakcja Telemagazyn

Chociaż program „Sanatorium miłości 6” już przeszedł do historii, to wciąż nie milkną jego echa. Nic dziwnego, bo jeszcze chyba żadna edycja programu TVP nie była tak przepełniona konfliktami. Gdy Maria Oleksiewicz została Królową Turnusu, Ela powiedziała, że taki człowiek nie powinien zdobyć tytułu. Po finale widowiska zapytaliśmy Marię o to, jak zareagowała na te słowa.