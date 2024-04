Dorota Lassak zachwycała urodą w „Rolnik szuka żony 5”! Jak wygląda dzisiaj?

„Rolnik szuka żony” podbił serca widzów

Historia związku Grzegorza i Doroty

Grzegorz na swoje gospodarstwo zaprosił Martynę, Monikę i Dorotę. Chociaż początkowo widzom wydawało się, że mężczyzna doskonale dogaduje się z Martyną i pasuje do niej wizualnie, to jednak Grzegorz postanowił wybrać Dorotę, która wówczas miała 22 lata. Widać było, że się sobie podobają, do tego stopnia, że podczas jednej z randek doszło do czułych pocałunków! Chociaż nie wszystkim widzom się to podobało, to większość oglądających zaczęła im kibicować. Dorota i Grzegorz cieszyli się sobą i jeszcze przed zakończeniem programu zaczęły pojawiać się plotki, że Dorota... jest w ciąży z Grzegorzem. Jeszcze podczas świątecznego odcinka „Rolnika” wyglądali na zakochanych.