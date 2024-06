Dramat w zespole Wilki! Grali w Opolu, gdy pożar trawił dorobek życia! „W jednej chwili straciliśmy spokój i poczucie bezpieczeństwa”

Niestety, w chwili, gdy zespół i ekipa techniczna dbali, by zgromadzeni na opolskiej widzowie świetnie się bawili, w domu jednego z członków ekipy rozgrywał się dramat. Zdjęcia, które pojawiły się w sieci mrożą krew w żyłach!

1 czerwca 2024 roku w moim mieszkaniu doszło do groźnego pożaru. Bezlitosny żywioł zniszczył znaczną część mojego mieszkania, a co najgorsze, także mieszkania moich sąsiadów. Sytuacja jest trudna zarówno dla mnie, jak i dla innych mieszkańców budynku. W jednej chwili straciliśmy spokój i poczucie bezpieczeństwa - wyjaśnia poszkodowany na założonej na dedykowanym portalu szczytny-cel.pl zbiórce. - Zawsze starałem się radzić sobie z trudnościami samodzielnie, ale tym razem postanowiłem zwrócić się do ludzi o złotych sercach z prośbą o wsparcie. Moim marzeniem jest odzyskać własny dach nad głową, mój własny kąt. Aby to osiągnąć, konieczny jest kosztowny remont mieszkania - dodaje wyjaśniając, że pragnie pomóc również poszkodowanym sąsiadom.