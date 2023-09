„Emanet” odcinek 103. Ozan więzi Seher, by zrealizować swój chory plan! Yaman rusza na poszukiwania [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 103. we wtorek, 5.09.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Seher jest przerażona, gdy uzmysławia sobie, że Ozan widzi w niej swoją Gönül. Zdaje sobie sprawę, że Yaman od początku miał rację i próbuje uciec, ale mężczyzna skuwa ją łańcuchem. Tymczasem Yaman wyrusza na poszukiwania Ozana, jest wściekły na niego, że próbował skrzywdzić Yusufa i pełen obaw, że zrobi coś Seher. Zuhal chce powiedzieć Yamanowi o zaburzeniach Ozana, jednak İkbal ją powstrzymuje. Yaman dociera do mieszkania Ozana, gdzie na laptopie widzi obraz z sypialni Seher. Tymczasem Ozan oświadcza uwięzionej Seher, że planuje zabić siebie i ją, żeby już na zawsze mogli być razem. Sultan w końcu dochodzi do siebie po narkotykowym odurzeniu. Z pomocą Alego Kiraz umawia się z Bahrim, że odniesie zapakowane słodycze. Mężczyźni są przekonani, że dziewczyna nie ma o niczym pojęcia. Yaman przyjeżdża do restauracji Selima w nadziei, że on wie, gdzie zniknął Ozan. Seher udaje narzeczoną Ozana, żeby uśpić jego czujność i uciec. Yaman ponownie przeszukuje mieszkanie Ozana i trafia na zdjęcie opuszczonego domu. Każe swoim ludziom go odnaleźć. Okazuje się, że gang, z którym zadała się Kiraz, jest od dawna poszukiwany przez policję.