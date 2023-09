„Emanet”. Ozan - czarny charakter serialu. Jaki prywatnie jest Mehmet Baştürk, który go gra? Będziecie zdumieni!

„Emanet”. Ozan - czarny charakter serialu. Jaki prywatnie jest Mehmet Baştürk, który go gra? Będziecie zdumieni! Redakcja Telemagazyn

Serial „Emanet” z odcinka na odcinek zyskuje coraz większe grono fanów. Nic dziwnego! Zawdzięcza to i fabule, i obsadzie. Do wspomnianej w ostatnim czasie dołączył turecki aktor Mehmet Baştürk. Ma niewdzięczną rolę - to on bowiem wciela się w postać Ozana! Co o nim wiemy?