„Emanet”. Czy Ali i Kiraz będą razem? Tragiczny koniec czy bajkowy ślub? Zdradzamy, co się wydarzy u ulubieńców fanów serialu

O czym jest serial „

„Emanet” to turecki serial, którego premiera w Turcji odbyła się w 2020 roku. To poruszająca opowieść o miłości biednej dziewczyny - Seher - i bogatego biznesmena, Yamana oraz małego Yusufa.

Obsada serialu „Emanet”. Kto jest kim?

„Emanet”. Czy Kiraz i Ali się zaręczą?

Choć fabuła telenoweli „Emanet” kręci się wokół relacji Seher-Yaman-Yusuf, postacie drugoplanowe są równie ważne. Do wspomnianych należy także Kiraz i Ali, których los połączył w niespodziewany sposób. Fani produkcji z czułością obserwują, jak dwójka ich ulubieńców powoli się do siebie zbliża, a zerwanie zaręczyn Kiraz z kuzynem Alego tylko utwierdziło wielu w opinii, że komisarz się zakochał - tylko jeszcze nie chce się sam przed sobą do tego przyznać.

To nasuwa pytanie, które fani produkcji coraz częściej sobie zadają: co czeka Kiraz i Alego? Czy się zaręczą? Jeżeli tak, to kiedy?