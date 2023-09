„Emanet” odcinek 107. Seher, Yaman i Ozan trafiają do szpitala. Dziewczyna jest w stanie krytycznym! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 107. w poniedziałek, 11.09.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Pod dom Ozana przyjeżdża pogotowie i policja. Seher, Yaman i Ozan trafiają do szpitala. Stan Seher jest krytyczny. Selim nie może sobie wybaczyć, że to nie on uratował Seher. Yusuf ciężko znosi nieobecność cioci i stryjka. Ziya robi wszystko, by pomóc chłopcu przetrwać trudny czas. Po udanej akcji policyjnej Kiraz zbiera gratulacje od całej ekipy. Tym razem również Ali otwarcie docenia jej odwagę i skuteczność. Begüm, która jest świadkiem radosnej atmosfery na komendzie traci nadzieje na odzyskanie Alego. Sultan obmyśla jednak kolejny plan. Namawia Begüm, aby odgrywała przed Alim nieporadną dziewczynę potrzebującą pomocy. Kobiety w tym celu wykorzystują wiadomość z pogróżkami od ludzi aresztowanego biznesmena. Begüm jest w posiadaniu dowodów, które mogą zadecydować o jego skazaniu. Tymczasem radość Kiraz przyćmiewa fakt, że po raz kolejny straciła pracę. Z pomocą dziewczynie nadchodzi Ali.