„Emanet” odcinek 128. İkbal i Zuhal ponoszą klęskę. Yaman organizuje dla Seher namiastkę randki na dachu! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 128. we wtorek, 10.10.2023, o godz. 15:55 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

İkbal i Zuhal robią wszystko, żeby nie dopuścić Seher do Yamana, Seher jednak udaje się za pośrednictwem pielęgniarki przekazać Yamanowi liścik ze słowami otuchy. Selim dowiaduje się od Frata, co spotkało Yamana. Selima dręczą coraz większe wyrzuty sumienia. Ali odwiedza Yamana w szpitalu i przyznaje się do swojego błędu. Choć tego nie okazuje, Yaman jest pod wrażeniem jego honorowej postawy. Okazuje się, że Melisa jest córką przyjaciela dowódcy Alego. Dowódca nakazuje Alemu pomóc jej przy serii artykułów o policji i policjantach. Dziewczyna nie zamierza odstępować Alego na krok. Yaman aranżuje romantyczne spotkanie na szpitalnym tarasie, podczas którego odwdzięcza się Seher za kawę. Kiraz jest coraz bardziej przekonana, że Melisa i Ali są parą. Yaman zostaje oczyszczony z zarzutów, wypisuje się na własne żądanie i wraca do domu. Troska Seher bardzo mu schlebia, jednocześnie doprowadzając Zuhal do szaleństwa.