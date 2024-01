„Emanet” odcinek 189. Yaman wykręca Seher numer poniżej pasa. Przypadkiem rani tym samego Yusufa! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 189. we wtorek, 09.01.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman zamyka Seher na klucz w ich pokoju, w rezydencji, a sam razem z Zuhal zabiera Yusufa na plac zabaw. Zuhal jest wniebowzięta, że może spędzić czas z Yamanem. Frat spotyka się z Neslihan, jednak ze swoją nieśmiałością i brakiem doświadczenia z kobietami, trudno mu - w oczach Neslihan - dorównać Borze. Gdy Neslihan zaczyna wypytywać Frata o to, co lubi, mężczyzna jest przekonany, że ta zamierza kupić mu prezent. Gdy w domu Neslihan pokazuje Adalet nowe ubrania, okazuje się, że wydała na nie fortunę. A Seher siedzi zamknięta w pokoju, Yusuf zwraca się do niej po pomoc. Kobieta nie może wyjść do siostrzeńca, nie może być przy chłopcu, kiedy jej potrzebuje. Wściekła wyrzuca wszystko Yamanowi. Mężczyzna zdaje sobie sprawę, że posunął się za daleko, nie daje jednak tego po sobie poznać.