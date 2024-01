„Emanet” odcinek 194. Yusuf ląduje w szpitalu! Seher i Yaman z trwogą czekają na diagnozę! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Czas na 194. odcinek tureckiego serialu „Dziedzictwo”. Yaman i Seher zawożą Yusufa do szpitala, gdzie chłopiec odzyskuje przytomność. Po serii badań zabierają go z powrotem do domu. Nikt poza Cengerem i İkbal nie wie, o tym, co się dzieje. Adalet robi Neslihan wyrzuty i w efekcie dochodzi do ostrej kłótni. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 194. odcinku serialu „Emanet”.