Emily Reng najpiękniejszą Polką w Stanach Zjednoczonych! Uroda Miss Polish America 2024 zwala z nóg!

Wybory Miss Polish America 2024

Kim jest Emily Reng?

Emily Reng ma zaledwie 18 lat, a jej uroda już zwala z nóg! Osiemnastolatka na swoim koncie na Instagramie często pozuje w stroju seksownej strażaczki czy piratki. Emily prezentuje też swoje wdzięki w skąpych kostiumach kąpielowych. Jedno z nich, to za sterem łódki, wzbudziło wiele emocji wśród obserwujących na Instagramie, gdyż zadała pod nim uwodzicielskie pytanie: Would u let me drive ur boat? Na odpowiedzi nie musiała długo czekać! Posypały się w jej stronę komplementy, że jest piękna i seksowna.