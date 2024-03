Adrianna Śledź pokazała monstrualny biust! Zdjęcie gwiazdy „Love Island” robi furorę! Redakcja Telemagazyn

„Love Island. Wyspa miłości” to program, który błyskawicznie podbił serca polskich widzów. Na antenie telewizji TV4 oglądać możemy już 9. edycję show, ale my dzisiaj pamięcią wrócimy do pierwszej, historycznej edycji, bo właśnie tam pojawiła się jedna z najpiękniejszych i najgorętszych Islandarek, Adrianna Śledź. Piękna blondynka właśnie opublikowała w sieci takie zdjęcie, że wielu mężczyzn aż zaniemówiło! Zobaczcie sami.