EnergaCAMERIMAGE 2023 był wielkim świętem kina! Kogo nagrodzono na festiwalu?

Za nami 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE. Impreza przyciągnęła do Torunia hollywoodzkie gwiazdy, a my przyglądamy się temu, co można było oglądać na ekranach kin. Serwis Telemagazyn.pl był jednym z patronów medialnych wydarzenia.

Kto otrzymał główne nagrody?

Złota Żaba w Konkursie Głównym festiwalu powędrowała w ręce Warwicka Thorntona, który jednocześnie był reżyserem nagrodzonego filmu pt. „The New Boy”. Australijski dramat opowiada historię 9-letniego aborygeńskiego chłopca, który w środku nocy przybywa do odległego klasztoru prowadzonego przez zakonnicę renegatkę. W obsadzie produkcji znalazła się m.in. Cate Blanchett. Srebrną Żabą został nagrodzony Ed Lachman, autor zdjęć do filmu Pabla Larraína pt. „Hrabia”. To czarna komedia, która opowiada o... Augusto Pinochecie będącym wampirem. Zadziwiające jest to, jak mało kto w ogóle o tej produkcji słyszał. Jest to tym dziwniejsze, gdyż znajduje się ona w ofercie platformy Netflix, ale w żaden sposób nie jest promowana przez streamingowego giganta.

Brązowa Żaba powędrowała do twórcy jednego z największych filmowych hitów festiwalu, czyli odebrał ją Robbie Ryan, będący autorem zdjęć do „Biednych istot” Yorgosa Lanthimosa. Dostać się na film, którego gwiazdami są Emma Stone, Mark Ruffalo oraz Willem Dafoe, graniczyło z cudem. Trzeba było się pospieszyć w godzinie startu rezerwacji, bo dosłownie o wszystkim decydowały sekundy.

Nagrody dla Polaków

Nagrodę Międzynarodowego Jury Krytyków FIPRESCI zdobył Łukasza Żal, który wykonał zdjęcia do brytyjskiego kandydata do Oscara, będącego polską koprodukcją, czyli głośnej „Strefy interesów”. Aż żal, że oficjalna polska premiera kinowa tej produkcji... dopiero w marcu 2024 roku.

W Konkursie Filmów Polskich triumfował, zgodnie z przewidywaniami, film „Doppelgänger. Sobowtór”. Jedynym poważnym kandydatem, który mógł mu zagrozić był tak naprawdę wyłącznie „Znachor”. „Doppelgänger. Sobowtór” to dowód na to, że Jan Holoubek potrafi robić kino gatunkowe na poziomie; w tej produkcji dodatkowo koncertowo wyłożył na ekranie emocje targające człowiekiem, który sam już nie wie, kim tak naprawdę jest. Ten film to aktorski popis Jakuba Gierszała.

Czas debiutantów

W Konkursie Debiutów Reżyserskich zasłużona nagroda powędrowała do twórców jordańskiego filmu „Bogu dzięki, chłopiec”. Historia, który wyreżyserował Amjad Al-Rasheed, to wstrząsający obraz świata, w którym kobieta pozbawiona jest jakichkolwiek praw. Jej być albo nie być zależy wyłącznie od mężczyzny. Nawet tego, który... jeszcze się nie narodził. Mocne i poruszające kino. Z kolei w Konkursie Debiutów Operatorskich nagrodę powędrowała do Jiayue Hao za film „A Song Sung Blue”.

Konkurs seriali

Dość ciekawie prezentował się Konkurs Seriali Telewizyjnych, w którym zaprezentowano dwie polskie produkcje: znane z anteny TVP „Polowanie na ćmy” Michała Rogalskiego oraz premierowy „Udar” Pawła Demirskiego. Nagroda jednak powędrowała do autorów bardzo udanego serialu platformy SkyShowtime pt. „The Offer”, który w pasjonujący sposób opowiada historię powstania filmu „Ojciec chrzestny”. Jak to jest zagrane! Miles Teller i Juno Temple to absolutna czołówka.

„Saltburn” dzieli publikę

To oczywiście nie wszystko, co znalazło się w bogatym repertuarze festiwalu EnergaCAMERIMAGE 2023. Tłumy drzwiami i oknami waliły m.in. na „Napoleona”, „Ferrari” czy „Priscillę”, jednak za jeden z największych przebojów festiwalu można uznać kontrowersyjny „Saltburn”, który dzieli widownię. Część zapewne uzna go za tanią i prostacką wydmuszkę, jednak ja tutaj widzę ironiczną, a momentami wręcz cyniczną, zabawę kinem. Nierówności klasowe tak naprawdę są tylko punktem wyjścia do opowieści o zazdrości i zachłanności, które potrafią obudzić w człowieku najmroczniejsze instynkty. Krzysztof Połaski