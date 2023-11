„Eurowizja Junior 2023” Maja Krzyżewska olśniewa tuż przed finałem! Trudno uwierzyć, że ma tylko 12 lat!

Maja Krzyżewska olśniewa tuż przed finałem Eurowizji Junior 2023

Finał Eurowizji Junior 2023 już lada chwila! Już w niedzielę 26 listopada w Nicei reprezentująca Polskę Maja Krzyżewska zmierzy się z pozostałą 15-stką finalistów w walce o zwycięstwo. Na półtora tygodnia przed wielkim finałem w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa polskiej delegacji, która w niedzielę po południu wyleci już do Nicei.

Do Nicei najpewniej pojedzie też najbliższa rodzina Mai, a miejsca nie powinno zabraknąć też dla trenera wokalnego. To z pewnością nie wszyscy, a polskie delegacje od lat są dość liczne. W czwartkowym spotkaniu główną bohaterką była Maja Krzyżewska, ale o przygotowaniach do występu opowiedzieli też Marta Piekarska i Konrad Smuga. Konferencję poprowadził Mateusz Szymkowiak.

W galerii prezentujemy zdjęcia z konferencji prasowej z Mają Krzyżewską.