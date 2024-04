Eurowizja 2024. Polacy nagle pokochali Lunę? Na lotnisku żegnały ją dzikie tłumy!

Tłumy żegnają Lunę przed wyjazdem na Eurowizję!

68. Konkurs Piosenki Eurowizji zbliża się wielkimi krokami. W piątek 26 kwietna do szwedzkiego Malmö wyleciała Luna , a właściwie Aleksandra Wielgomas, bo tak brzmi prawdziwe imię i nazwisko 24-letniej artystki, która w tym roku będzie reprezentować nasz kraj.

Piosenka „The Tower” opowiada o sile i wolności. To jest pewnego rodzaju manifest. Utwór mówi o tym, że to właśnie w nas jest największa determinacja i od nas samych zależy, jaką rzeczywistość stworzymy. To może być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Symbolika wieży jest podwójna. Potrafimy ją budować i dzięki niej wzrastać, ale możemy też z niej spadać - mówiła Luna.