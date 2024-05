68. Konkurs Piosenki Eurowizji. Najważniejsze informacje o 2. półfinale Eurowizja 2024: jak głosować, kolejność występów, artyści i utwory

To koniec eurowizyjnej przygody dla reprezentującej Polskę Luny, ale show trwa nadal! Już w czwartek 9 maja odbędzie się 2. półfinał Eurowizji 2024. Jak i gdzie oglądać? Jak głosować? Kto i kiedy wystąpi? Sprawdź!

Eurowizja 2024 - wszystko, co trzeba wiedzieć

Za sprawą zwycięstwa artystki Loreen w ubiegłorocznym konkursie, gospodarzem 68. Konkursu Piosenki Eurowizji jest Szwecja. Ich kraj już po raz siódmy pełni ową zaszczytną rolę! - To są rekordziści. Dla nich Eurowizja to sport. Mają chorą, zdrową, ambicję, by być tym krajem, który wyznacza trendy w tym wielkim widowisku - zwrócił uwagę w audycji Muzyczna Jedynka Szymon Stellmaszyk. Cała impreza odbywa się w stolicy regionu Skania, mieście Malmö. Hasło konkursu to United By Music i weźmie w nim udział 37 krajów.

Jak oglądać Eurowizję 2024?

Podobnie jak pierwszy półfinał, także kolejny dla widzów Telewizji Polskiej komentować będzie Artur Orzech. Transmisja z drugiego półfinału Eurowizji 2024 rozpocznie się 9 maja o godz. 21:00 na antenie TVP 1 i TVP Polonia. Wydarzenie można oglądać także online - przekaz polskiej telewizji będzie dostępny na TVP VOD, w aplikacji TVP GO czy też w usłudze WP Pilot. Półfinał ma trwać ok. 135 minut, co oznacza, że zakończy się ok. 23:15.

Eurowizja 2024 - kolejność występów, artyści i utwory

Wyjątkowy wieczór otworzą występy gości specjalnych. Będą to trzy zwyciężczynie konkursów Eurowizji z przełomu lat 90. i pierwszej dekady XXI wieku. W czwartek, 9 maja, razem na jednej scenie zaśpiewają Charlotte Perrelli (Szwecja), Sertab Erener (Turcja) i Helena Paparizou (Grecja). Organizatorzy zapowiadają, że będzie to pierwszy w historii Eurowizji interaktywny występ typu sing along.

Eurowizja 2024. Jak głosować?

Głosowanie dostępne w Polsce ruszy po ostatnim występie i będzie możliwe przez 15 minut. W celu poprawnego oddania głosu należy wpisać w treść wiadomości SMS numer od 01 do 15 i wysłać ją pod numer 73555. Cena to 3,69 zł. Można wysłać maksymalnie 20 głosów na jeden numer telefonu. W 2. półfinale i finale nie zobaczymy już Polki; Luna nie dostała się do kolejnego etapu.

2. półfinał Eurowizji 2024. Kolejność występów

Drugi półfinał rozpocznie się 9 maja o godz. 21:00. Zostanie podzielony na dwie części.

W pierwszej połowie półfinału wystąpią: Austria: Kaleen – „We Will Rave”

– „We Will Rave” Malta: Sarah Bonnici – „Loop”

– „Loop” Szwajcaria: Nemo – „The Code”

– „The Code” Grecja: Marina Satti – „Zari”

– „Zari” Czechy: Aiko – „Pedestal”

– „Pedestal” Albania: Besa – „Titan”

– „Titan” Dania: Saba – „Sand”

– „Sand” Armenia: Ladaniva – „Jako” W drugiej połowie półfinału wystąpią: Izrael: Eden Golan – „Hurricane”

– „Hurricane” Estonia: 5Miinust x Puuluup – „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi”

– „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi” Gruzja: Nutsa Buzaladze – „Firefighter”

– „Firefighter” Holandia: Joost Klein – „Europapa”

– „Europapa” Norwegia: Gåte – „Ulveham”

– „Ulveham” Łotwa: Dons – „Hollow”

– „Hollow” San Marino: Megara – „11:11”

– „11:11” Belgia: Mustii – „Before the Party's Over” Zobacz wszystkich artystów w galerii poniżej!

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź TeleMagazyn.pl

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!