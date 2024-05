Eurowizja 2024. Finlandia szykuje najbardziej obsceniczny występ w historii? Zdjęcia z ich prób mówią wszystko...

Finlandia szykuje najbardziej obsceniczny występ w historii Eurowizji?

Fani Eurowizji w końcu się doczekali. We wtorek 7 maja swój początek ma 68. Konkurs Piosenki Eurowizji. To właśnie wtedy o miejsce w wielkim finale zaplanowanym na sobotę 11 maja będzie walczyć reprezentująca Polskę Luna oraz 14-stu przedstawicieli innych krajów. W pierwszym półfinale widzowie będą mieli okazję zobaczyć następujących krajów (kolejność występów):

Wygląda na to, że Finowie szykują na półfinał występ, który wśród wielu telewidzów może wywołać niemałe zdegustowanie. Wystarczy spojrzeć na to, jak wyglądała ich oficjalna próba (a właściwie strój wokalisty) przed półfinałowym występem, aby mieć uzasadnione obawy do tego, czy aby na pewno tego typu obrazki są odpowiednie dla każdego. Co ciekawe, bukmacherzy oceniają ich szanse na awans do finału aż na 91%. Myślicie, że faktycznie zobaczymy ich w finale?