Eurowizja 2024 FINAŁ - WYNIKI. Szwajcaria wygrywa 68. Konkurs Piosenki Eurowizji! Nie mieli sobie równych! Zobacz zdjęcia z wystepów

Podczas przyznawania punktów przez jury, szybko na prowadzenie wyszła Szwajcaria. Choć Holandia, której reprezentant został zdyskwalifikowany, wycofała się z tego procesu, EBU uznało, że nie narusza to zasad. W chwili, gdy doszło do przyznawania punktów przez Izrael ponownie słychać było buczenie publiczności w tle. 12 punktów od jury w Holandii powędrowało na konto Szwajcarii. W głosowaniu jurorów ten kraj nie miał sobie równych, zdobywając w sumie 365 punktów! Następna w kolejności była Francja, która zdobyła ich 218, a trzecia Chorwacja, gromadząc 210 punktów. Najważniejsze są jednak głosy widzów. Co ciekawe - jedna z największych pul powędrowała do Izraela, który wysunął się tym samym na prowadzenie z liczbą 375 punktów. Szybko został jednak przebity przez Ukrainę, która dzięki widzom przebiła ich wynik. Oba kraje straciły jednak prowadzenie na rzecz Chorwacji, gromadzącej ponad 547 punktów.