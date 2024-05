Kim jest Nemo ze Szwajcarii? Jego występ porwał jury i widzów Eurowizji! Niewiarygodne, co zrobił z trofeum tuż po wygranej! Redakcja Telemagazyn

Znamy już tegorocznego zwycięzcę 68. Konkursu Piosenki Eurowizji 2024. To młody muzyk, który rozpoznawalność w swoim kraju zyskał niemal z dnia na dzień! Co jeszcze o nim wiemy? Zobacz! Będziecie zaskoczeni, co zrobił niemal natychmiast po zwycięstwie!