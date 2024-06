61. KFPP w Opolu 2024. Norbert Wronka wygrywa „Debiuty”! Widzowie „The Voice of Poland” dobrze go znają

„Debiuty – Niemen symfonicznie”. Kto wystąpił?

Norbert Wronka - co o nim wiemy?

To pochodzący z gminy Wschowa 19-letni wokalista, który swoją przygodę z muzyką zaczynał już we wczesnej młodości. W 2017 r. został absolwentem szkoły muzycznej w klasie fortepianu, choć poza instrumentem klawiszowym potrafi również grać na saksofonie i puzonie. Swoją przygodę ze śpiewem rozpoczął jeszcze wcześniej - zaczął się go uczyć już w wieku 9 lat!

Młody muzyk reprezentował swój kraj m.in. na Festiwalu Wokalnym w Berlinie oraz na festiwalu w Pradze. Swoje umiejętności wokalne rozwijał między innymi pod okiem Elżbiety Zapendowskiej, Michała Szpaka, Czesława Mozila, Marcina Januszkiewicza czy Natalii Lubrano. Norberta Wronkę spora część widzów może kojarzyć z 13. edycji programu „The Voice of Poland”. Wystąpił w 2. odcinku i z marszu zdobył serca Trenerów show - jego wykonanie Tears in Heaven Erica Claptona sprawiło, że odwróciły się wszystkie fotele, a on zdecydował się dołączyć do drużyny Lanberry. W 13. odcinku podczas Bitew wykonał piosenkę Another Love Toma Odella, i pomyślnie przeszedł etap Nokautów, a także występów na żywo - dzięki wsparciu w postaci głosów od publiczności przeszedł dalej dwukrotnie Ostatecznie odpadł w dopiero w półfinale.