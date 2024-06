1. dzień 61. KFPP w Opolu 2024 wielką klapą? Widzowie i internauci nie mają litości! „Skakali po estradzie jak małpki w zoo”

61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu 2024

Pierwszego dnia odbyły się koncerty konkursowe - „Premiery” oraz „Debiuty – Niemen symfonicznie”, które wyłoniły tegorocznych laureatów: po „Premierach” Nagroda Stowarzyszenia ZAiKS za najlepszą muzykę na 61. KFPP powędrowała do Jarosława Chilkiewicza i Piotra Cugowskiego, wyróżnienie przyznawane za tekst piosenki powędrowało do Józefiny i Skubasa, zaś Nagrodę Publiczności im. Karola Musioła otrzymali Zabłocki Osobiście & Czesław Mozil za piosenkę „Ławeczka”. Józefina & Skubas wygrali „Premiery” głosami widzów. Po udanym występie na koncercie „Debiuty – Niemen symfonicznie” Nagroda im. Anny Jantar za zajęcie 1. miejsca w konkursowym koncercie powędrowała do rąk Norberta Wronki, a nagroda od publiczności - do rąk Alana Cymbalisty, zwycięzcy programu „Szansa na sukces. Opole 2024”. Na scenie pojawiła się także Gaba Kulka i Skaldowie, a Kayah i Andrzej Piaseczny, który wystąpili w roli prowadzących, zaserwowali widzom recital. Wystąpił także ze swoim recitalem „Twoje serce do życia wystarczy” Michał Bajor, który 50 lat temu debiutował na kultowej scenie. Towarzyszyła mu Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz i Kayah.