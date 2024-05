68. Konkurs Piosenki Eurowizji. Najważniejsze informacje o 1. półfinale Eurowizja 2024: jak głosować, kolejność występów, artyści i utwory

Eurowizja 2024 - wszystko, co trzeba wiedzieć

Gospodarzem 68. Konkursu Piosenki Eurowizji, dzięki zwycięstwu artystki Loreen w ubiegłorocznym konkursie, jest Szwecja. Kraj jest gospodarzem po raz siódmy. - To są rekordziści. Dla nich Eurowizja to sport. Mają chorą, zdrową, ambicję, by być tym krajem, który wyznacza trendy w tym wielkim widowisku - zwrócił uwagę w audycji Muzyczna Jedynka Szymon Stellmaszyk. Cała impreza odbywa się w stolicy regionu Skania, mieście Malmö. Hasło konkursu to United By Music i weźmie w nim udział 37 krajów.