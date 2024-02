Kontrowersje wokół Luny - reprezentantki Polski na Eurowizji 2024. Jej rodzice dorobili się fortuny na... pomidorach!?

Eurowizja 2024 zbliża się wielkimi krokami. Wiemy już, kto będzie reprezentował Polskę w tym najpopularniejszym konkursie piosenki! W maju w Szwecji o wygraną powalczy Luna z utworem „The Tower”. Z dnia na dzień pseudonim artystki stał się rozpoznawalny w całym kraju. Ruszyła fala spekulacji. Internetowi śledczy dotarli do informacji, jakoby rodzice Luny dorobili się ogromnej fortuny...

Luna będzie reprezentowała Polskę na Eurowizji 2024. Jej rodzice są chorobliwie bogaci?

Od kiedy pojawiła się na scenie muzycznej, Luna stała się jedną z najbardziej obiecujących gwiazd polskiego popu. Jednak dopiero w 2020 roku przyjęła swój pseudonim artystyczny, wcześniej występując pod własnym imieniem i nazwiskiem - Aleksandra Wielgomas. Artystka urodziła się 28 sierpnia 1999 roku w Warszawie. To, co budzi największe zainteresowanie wokół reprezentantki Polski na Eurowizji 2024, to jej rodzinne koneksje...

Według dociekliwych internautów, ojcem Luny jest znany biznesmen Andrzej Wielgomas, właściciel potężnej firmy „Dawtona". W wywiadach artystka często wspominała, że to właśnie ojciec nauczył ją ciężkiej pracy, co przekłada się na jej determinację i zaangażowanie w karierę muzyczną. Internauci dotarli też do tajemniczego wpisu z w andrzejki, gdzie Luna zasugerowała, że imię jej ojca to właśnie Andrzej...

Sugestie dotyczące bogactwa rodziny Wielgomas pojawiły się w mediach społecznościowych tuż po ogłoszeniu werdyktu Telewizji Polskiej i obwieszczeniu, że to właśnie Luna pojedzie w maju do Szwecji reprezentować nasz kraj podczas Eurowizji. Wiele wskazuje na to, że rodzice piosenkarki dorobili się znacznej fortuny... na pomidorach!

Firma „Dawtona" jest znana z produkcji soków, sosów i keczupów, a na oficjalnej stronie producenta czytamy: „Jesteśmy polską firmą rodzinną ze 100% polskim kapitałem. Od ponad 30 lat wyróżnia nas jakość oferowanych produktów". Właścicielem firmy jest nie kto inny jak Andrzej Wielgomas, a w zarządzie widnieją jeszcze Paweł, Tomasz, Danuta.

Luna nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła informacjom, do których dotarli internauci. Czy fortuna rodziców pomoże jej podczas konkursu Eurowizji? Głosy internautów są podzielone...

