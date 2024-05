Eurowizja 2024. Reprezentująca Izrael Eden Golan wybuczana na scenie! Tego widzowie mieli nie zobaczyć, ale nagrania trafiły do sieci! Redakcja Telemagazyn

Eurowizja 2024 upływa pod hasłem „United by music”. Trafniejsze byłoby jednak hasło „skandal”, jaki wywołała między innymi decyzja Europejskiej Unii Nadawców dyskwalifikująca Holandię. Kolejnym skandalem dla wielu jest obecność Izraela. Reprezentująca go Eden Golan przekonała się, jakie emocje budzi wśród widzów. Choć organizatorzy dwoili się i troili, nagrania trafiły do sieci. Zobaczcie!