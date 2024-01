Ewa Kasprzyk jurorką w „Dancing with the Stars.Taniec z Gwiazdami”! Wielkie zmiany w programie!

Wielki powrót „Tańca z gwiazdami”

Popek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich raperów. Były reprezentant krakowskiej formacji Firma w ostatnich latach wrócił z „banicji” do Polski i niemal z miejsca stał się celebrytą. W…

Ewa Kasprzyk będzie oceniać tańczące pary!

Ewa Kasprzyk jest wybitną aktorka filmową, telewizyjna i teatralną znaną z ról miedzy innymi w takich produkcjach jak „Kogel-mogel”, „Bellissima”, „Solid Gold” czy „Chłopi” oraz wielu serialach m.in. „Przyjaciółki”, „Komisarz mama”, „Rodzina na Maxa”. Nowa jurorka wzięła udział w III edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, gdzie tańczyła w parze z Janem Klimentem.

Rafał Maserak jest utytułowanym tancerzem i choreografem związanym z show od początku jego polskiej wersji. Ma najwyższą taneczna klasę „S” w tańcach latynoamerykańskich. Przygotował do programu wiele gwiazd niemal zawsze zajmując miejsce w finale. Tomasz Jan Wygoda to choreograf, reżyser, tancerz, aktor, pedagog. Jest absolwentem wydziału historii WSP w Kielcach. Tancerz Kieleckiego Teatru Tańca oraz Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu Jacka Łumińskiego. Od 2007 współpracuje z Operą Narodową w Warszawie. Autor ruchu scenicznego i choreografii do kilkudziesięciu spektakli operowych wystawianych w kraju i na najważniejszych scenach operowych świata: m.in Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Covent Garden w Londynie, Theater an der Wien, Opery Królewskiej w Sztokholmie, Izraelskiej Opery w Tel Awiwie.