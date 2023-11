„Taniec z gwiazdami”. Iwona Pavlović kiedyś i dziś. Tak się zmieniała surowa jurorka tanecznego show! Zobacz stare zdjęcia „Czarnej Mamby”

Iwona Pavlović kiedyś i dziś. Tak się zmieniała jurorka tanecznego show!

Iwona Pavlović, a właściwie Iwona Szymańska-Pavlović, urodziła się 2 listopada 1962 w Olsztynie. To polska tancerka, międzynarodowy sędzia taneczny i konferansjerka oraz wielokrotna mistrzyni Polski w tańcu towarzyskim. Dla większości polskich widzów to jednak przede wszystkim słynąca z surowości jurorka programu „Taniec z gwiazdami”, w którym zasiada od 2014 r. Czyni ją to jedną z rekordzistek w programie - więcej na ten temat pisaliśmy w osobnym artykule.