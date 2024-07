Ewa Swoboda bez tipsów i tatuaży! Wielu kibiców może jej nie poznać! To naprawdę ona!?

Ewa Swoboda bez tipsów i tatuaży!

Ewa Swoboda już od kilku lat jest na ustach wszystkich kibiców lekkoatletyki w Polsce. Urodzona w 1997 roku biegaczka to dziś jedna z największych gwiazd polskiego sportu, a jej kolejnymi sukcesami żyje cała Polska. Jeszcze nie tak dawno wszyscy zachwycali się jej występem Halowych mistrzostwach świata w Glasgow, gdzie zdobyła tytuł wicemistrzyni świata w biegu na 60 metrów, a niespełna miesiąc temu po raz kolejny dała kibicom niemałe powody do radości - zdobywając srebrny medal mistrzostw Europy w Rzymie!

Kolejne sportowe sukcesy, w połączeniu z niezwykłą charyzmą sprawiły, że Ewa Swoboda dziś cieszy się ogromną popularnością. Choć lwia część kibiców uważa Ewę Swobodę obecnie za jedną z najatrakcyjniejszych gwiazd polskiego sportu, to są też tacy, u których wygląd biegaczki wywołuje mieszane uczucia. Wszystko za sprawą licznych tatuaży pokrywających jej ciało, a także słabości do długich tipsów, które niektórzy uznają za szczyt tandety.

A jak Ewa Swoboda wyglądała bez tatuaży i olbrzymich tipsów? Choć niektórym trudno będzie to sobie wyobrazić, to na początku swojej kariery jej ciało było praktycznie wolne (w porównaniu do stanu obecnego) od tatuaży, a na palcach sportsmenki próżno było szukać charakterystycznych paznokci, nazywanych przez niektórych szponami wiedźmy.

W galerii znajdziecie zdjęcia Ewy Swobody bez tatuaży i tipsów. Zobaczcie, jak wówczas się prezentowała!