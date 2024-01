Ewelina Bagińska olśniewała urodą w „Rolnik szuka żony 7”. Jak wygląda dzisiaj?

Kim jest Ewelina Bagińska?

Ewelina Bagińska brała udział w 7. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Ma 30 lat i pochodzi z Bielska Podlaskiego. W Warszawie ukończyła dwa kierunki studiów – grafikę oraz kulturoznawstwo. Pracuje jako ilustrator bajek dla dzieci. Ciągnie ją do natury, a wymarzone miejsce do życia to drewniany domek w lesie. Fascynuje się kulturą cygańską i fotografią.

Radość sprawia jej uszczęśliwianie innych, a ambicja i skrupulatność, to jej cechy szczególne. Ewelina była w kilku krótkich związkach, a rzeczy, których by nie zaakceptowała w mężczyźnie, to nieuczciwość i brak szacunku. Przyszły mąż musi być osobą mądrą, zaradną i mieć poczucie humoru.