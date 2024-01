„Rolnik szuka żony”. Ewa już nie rozpacza po Waldku. Bawi się w najlepsze z inną gwiazdą 10. edycji!

Burzliwe rozstanie Waldemara i Ewy w „Rolnik szuka żony 10”

Widzowie 10. edycji programu „Rolnik szuka żony” nie mieli prawa narzekać na nudę. Spora w tym zasługa Ewy Kryzy, 30-letniej pięknej wokalistki, która napisała list do 41-letniego Waldemara. Choć rolnik wydawał się być nią mocno zainteresowany, ich relacja nie miała żadnych szans na powodzenie, co widzowie zauważyli już na samym początku programu. Waldek bardziej niż samą Ewą, był zafascynowany jej wyglądem oraz figurą, ale między tą dwójką nie zaiskrzyło. Ewa nie znalazła w rolniku tego, czego szukała, czyli wsparcia, partnerstwa i szczerości.

Szczególnie to ostatnie zaważyło na niepowodzeniu ich relacji, gdyż Ewa liczyła na to, że Waldek stanie w jej obronie przed swoimi rodzicami, którzy mieli za nią mocno nie przepadać. Rolnik zaś zarzekał się, że się tym zajmie, jednak według narracji 30-latki nie zrobił on w tek kwestii kompletnie niczego. Finalnie ich relacja zakończyła się brzydką pyskówką w finałowym odcinku show i oskarżeniami Waldemara, że Ewa szukała w programie nie miłości, tylko promocji.