„Rolnik szuka żony 10”. Ewa Kryza kwitnie po rozstaniu z Waldemarem! Piękna 30-latka wygląda jak milion dolarów!

Ewa Kryza szukała miłości w „Rolnik szuka żony”

Ewa Kryza na długo zapisze się w pamięci fanów programu „Rolnik szuka żony”. Kobieta zgłosiła się do 10. edycji show, gdzie napisała list do 41-letniego Waldemara. Niestety, ich relacja nie miała żadnych szans na powodzenia, co widzowie zauważyli już na początku programu. Waldemar był zafascynowany Ewą, a właściwie jej wyglądem oraz figurą, ale między tą dwójką nie zaiskrzyło. Ewa nie znalazła w rolniku tego, czego szukała, czyli wsparcia i partnerstwa. Niestety, skończyło się to brzydką pyskówką w finale show i oskarżeniami Waldemara, że Ewa szukała w programie nie miłości, tylko promocji.