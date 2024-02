„Farma 3” odcinek 26. Znamy decyzję Maćka! Sojusz Amandy już całkiem się posypie?

„Farma 3” odcinek 26 - co się wydarzyło?

Farmerzy z niecierpliwością czekali decydujący głos Maćka, od którego zależały dalsze losy Amandy, Tobiasza i Mateusza w programie. Ostatecznie wybór padł na Mateusza i to on opuszcza „Farmę”. Amanda i Tobiasz mogli odetchnąć z ulgą. Po ogłoszeniu werdyktu głosowania emocje na farmie jednak nie opadły. Tobiasz zdobył się na śmiały przytyk w stronę Angie, twierdząc, że ta jest zmienna jak chorągiewka na wietrze. Angelika nie pozostała mu dłużna. Jednocześnie Amanda miała spore pretensje do Marty, że trzyma z Tobiaszem, choć w zamiarze obie miały starać się go wyeliminować. W pewnym momencie obecna przy rozmowie Angie nie wytrzymała i stwierdziła, że się odcina. Czyżby sojusz Amandy z dziewczynami miał się posypać?