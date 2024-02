„Farma 3”. Seweryn już tak nie wygląda. Fani programu mogą go teraz nie poznać!

Zaskakująca metamorfoza Seweryna z 3. edycji „Farmy”

Seweryn Kiełpin to postać, której z pewnością nie trzeba przedstawiać widzom 3. edycji „Farmy”. 35-letni emerytowany piłkarz, który obecnie jest influencerem, dołączył do programu po kilku pierwszych dniach i z miejsca został jednym z ulubieńców telewidzów. Fani show, a także spora część farmerów widziała w nim jednego z faworytów do ostatecznego zwycięstwa, jednocześnie ceniąc w nim szczerość, pogodę ducha, a także niechęć do spiskowania i wchodzenia w konflikty. Nic więc dziwnego, że gdy Seweryn w jednym z ostatnich odcinków „Farmy” odpadł w walce o złote widły, wielu telewidzów się wprost załamało.