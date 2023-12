„Farma”. Oto kolejna uczestniczka 3. edycji programu! Kim jest piękna Marta Suwińska?

Zawodowo zajmuje się stylizacją oprawy oka. Praca to jej pasja, którą dzieli się podczas prowadzonych przez siebie szkoleń. Zdeterminowana i pozytywnie nastawiona do świata. Nigdy się nie nudzi, zawsze znajdzie dla siebie zajęcie. Uwielbia spontaniczne podróże i morze, nad którym mieszka. Odskocznią od codziennych obowiązków jest dla niej sport, a konkretnie siłownia, crossfit. Przez ok. 10 lat trenowała judo, które wyrobiło w niej siłę i determinację. - czytamy w wizytówce uczestniczki.