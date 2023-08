FEN 48 NA ŻYWO. Marcin Wójcik kontra Adam Wieczorek na gali w Jastrzębiu-Zdroju. Gdzie oglądać?

FEN 48 - co się wydarzy?

Gala FEN 48 odbędzie się w piątek, 18 sierpnia, w Jastrzębiu-Zdroju. Wydarzenie organizowane jest w związku z obchodami 30-lecia Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

FEN po raz pierwszy zawita do Jastrzębia-Zdroju i od razu z mocnego uderzenia. W walce wieczoru sierpniowej edycji zmierzą się Marcin Wójcik (17-8, 9 KO, 6 SUB), który podejmie Adama Wieczorka (11-2, 4 KO, 6 SUB).