Gala KSW 85 i finał mundialu kobiet w Viaplay! Co jeszcze?

W ten weekend zapraszamy również na mecze 2. kolejki Premier League oraz wielki finał Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Kobiet – FIFA Women’s World Cup 2023™! Wielkie sportowe emocje czekają widzów Viaplay także podczas sobotniej gali KSW 85! Tym razem największa federacja MMA w Europie zawita do Nowego Sącza, a fani będą świadkami m.in. dwóch starć, których stawką będzie pas mistrzowski!

Start sezonu Bundesligi!

Na inaugurację rozgrywek Werder Brema podejmie Bayern Monachium, a szansę na ligowy debiut w szeregach klubu z Bremy będzie miał Dawid Kownacki, który po zakończeniu poprzedniego sezonu przeszedł do Werderu z Fortuny Duesseldorf. Z kolei VfL Wolfsburg Jakuba Kamińskiego podejmie beniaminka z Heidenheim. Tymczasem FC Augsburg opuścił Rafał Gikiewicz, który przeniósł się do tureckiego Ankaragucu. W składzie klubu z Bawarii jest Robert Gumny, ale polski obrońca odniósł kontuzję w trakcie przygotowań do sezonu i jego występ w meczu z Borussią Moenchengladbach stoi pod znakiem zapytania.

Wszystkie mecze 1. kolejki Bundesligi do obejrzenia tylko na platformie streamingowej Viaplay!