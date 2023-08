„Tár” z Cate Blanchett na SkyShowtime! Co jeszcze pojawi się we wrześniu?

Abonenci platformy SkyShowtime mogą zacierać ręce na wrześniowe premiery. Będzie co oglądać! Przedstawiamy Wam listę wrześniowych nowości na SkyShowtime!

Wrzesień na SkyShowtime

Wrzesień to miesiąc kolejnych znakomitych premier w SkyShowtime, wśród których znalazły się nowe seriale oryginalne, blockbustery i produkcje z gwiazdorską obsadą. W serwisie zadebiutuje pierwszy czesko-słowacki serial oryginalny SkyShowtime „The Winner”, opowiadający o perypetiach byłego premiera, który po latach kariery w rządzie, próbuje na nowo zbliżyć się do swojej rodziny. W serwisie pojawi się również fiński serial oryginalny SkyShowtime „Codename: Annika” - absolutne must-see dla wszystkich fanów produkcji skandynawskich. Kolejna premiera, której nie można przegapić to serial „Poker Face” z Natashą Lyonne, który zdobył aż 98% pozytywnych recenzji krytyków na Rotten Tomatoes. We wrześniu nie zabraknie również filmowych hitów, w tym „Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves” i nominowanego do Oscara w wielu kategoriach filmu „TÁR” z Cate Blanchett w roli głównej.

The Winner (Zwycięzca)

SEZON: 1 ODCINKI: 6

ODCINEK 1 DOSTĘPNY OD 4 WRZEŚNIA, KOLEJNE ODCINKI CO TYDZIEŃ

The Winner to koprodukcja czesko-słowacka. Ta komedia familijna opowiada historię Viktora Hudáka (Ady Hajdu), byłego premiera małego europejskiego kraju, który zakończył karierę polityczną i po dekadzie usiłuje wrócić do życia na łonie rodziny. Starając się na nowo wdrożyć w codzienną, rodzinną rutynę, próbuje zbliżyć się do żony i córek. Ten nowy etap w jego życiu okazuje się jednak pełen niespodzianek i wyzwań, często trudniejszych niż te, z którymi przez lata mierzył się w rządzie.

Codename: Annika

SEZON: 1 ODCINKI: 6

WE WRZEŚNIU TYLKO W SKYSHOWTIME Codename: Annika to fińsko-szwedzki serial kryminalny. Jego bohaterką jest Emma, fińska specjalistka od oszustw w świecie sztuki, która pod przykrywką infiltruje sztokholmski dom aukcyjny. Firma ta jest podejrzana o powiązania z człowiekiem zajmującym się praniem brudnych pieniędzy. Chcąc pozostać incognito, Emma udaje kogoś zupełnie innego. Staje się Anniką – impulsywną dziewczyną kochającą szalone imprezy, narkotyki i alkohol. Przybranie nowej tożsamości otwiera przed nią drzwi do ukrytego świata oszustów zarabiających na wielkich dziełach sztuki. Bycie Anniką wymaga jednak od Emmy powrotu do bolesnej przeszłości, o której przez lata próbowała zapomnieć.

Poker Face

SEZON: 1 ODCINKI: 10

WE WRZEŚNIU TYLKO W SKYSHOWTIME

Poker Face to dziesięcioodcinkowy serial kryminalny Riana Johnsona, który śledzi losy Charlie Cale, kobiety mającej niezwykłą umiejętność rozpoznawania, gdy ktoś kłamie. Gdy Charlie rusza w drogę swoim autem Plymouth Barracuda, na każdym przystanku trafia na zbrodnie do rozgryzienia i grupę uwikłanych w nie osób. Twórcą, scenarzystą, reżyserem i producentem wykonawczym serialu jest wielokrotnie nominowany do Oscara® Rian Johnson, czyli scenarzysta, reżyser i producent m.in. filmów z serii Na noże. Obok Lyonne w tym dziesięcioodcinkowym serialu kryminalnym występują Adrien Brody, Benjamin Bratt, Joseph Gordon-Levitt, Simon Helberg i Ellen Barkin.

Fashion House

SEZON: 1 ODCINKI: 3

ODCINEK 1 DOSTĘPNY OD 20 WRZEŚNIA, KOLEJNE ODCINKI CO TYDZIEŃ Seria dokumentalna pozwalająca zajrzeć za kulisy najsłynniejszych światowych domów mody – Gucci, Burberry oraz Versace – i bliżej poznać ich niezwykłe historie. Każdy z filmów otwiera drzwi do ekskluzywnego świata, ukazując wzloty i upadki legendarnych projektantów mody. Bogaty zbiór nagrań archiwalnych, w tym wiele dotąd niepublikowanych, oraz wielkie nazwiska świata mody – m.in. Anna Wintour i Christopher Bailey – przybliżają świat kultowych marek, których historie bywały równie spektakularne, co projekty.

Knock at the Cabin (Pukając do drzwi)

DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W SKYSHOWTIME OD 4 WRZEŚNIA.

Nowy thriller wizjonerskiego reżysera M. Nighta Shyamalana. Rodzina spędzająca wakacje w odludnym domu zostaje napadnięta przez czwórkę uzbrojonych nieznajomych i zmuszona do podjęcia szalenie trudnej decyzji, która ma zapobiec apokalipsie. W filmie występują Dave Bautista (Diuna), nominowany do Emmy® Jonathan Groff (Mindhunter), Ben Aldridge (Fleabag), Nikki Amuka-Bird (Old), debiutująca Kristen Cui, Abby Quinn (Małe kobietki) i Rupert Grint (filmy z serii Harry Potter).

TÁR

DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W SKYSHOWTIME OD 25 WRZEŚNIA

Film TÁR, którego reżyserem, scenarzystą i producentem jest Todd Field, to opowieść o wyjątkowej kompozytorce i dyrygentce Lydii Tár, w którą wciela się Cate Blanchett. Film przygląda się temu, jak zmienia się natura władzy, jej ciągłość i wpływ na współczesny świat.

Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves (Dungeons & Dragons: Złodziejski honor)

DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W SKYSHOWTIME OD 29 WRZEŚNIA

Uroczy złodziej wraz z ekipą zaskakujących poszukiwaczy przygód podejmuje się epickiej misji, aby odzyskać utracony artefakt. Kiedy jednak wchodzą w drogę niewłaściwym ludziom, sytuacja niebezpiecznie wymyka się spod kontroli. Dungeons & Dragons: Złodziejski honor przenosi na ekran bogaty świat i wspaniały klimat legendarnej gry RPG, zabierając widzów w zabawną i pełną akcji przygodę.

