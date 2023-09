FEN 50 NA ŻYWO. Eder de Souza kontra Marcin Łazarz na gali w Gliwicach. Gdzie oglądać?

FEN 50 - co się wydarzy?

Przed nami jubileuszowa gala federacji Fight Exclusive Night, która odbędzie się w Gliwicach. Kibice ze Śląska podczas FEN 50 będą świadkami pasjonujących polsko-polsko starć. Były pretendent do tytułu mistrzowskiego, Mansur Abdurzakov, podejmie bohatera lokalnej publiczności, Piotra Poniedziałka. Do tego fani sportów walki zobaczą starcie w kategorii ciężkiej, w którym dojdzie do konfrontacji Pawła Biernata z Marcinem Sianosem.

W walce wieczoru FEN 50 brazylijski mistrz organizacji, Eder de Souza, podejmie niepokonanego w FEN Marcina Łazarza. Stawką tego starcia będzie pas mistrzowski w kategorii półciężkiej.