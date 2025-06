Angelina Jolie ma już 50 lat! Tak się zmieniała jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie

Mówiąc o Angelinie Jolie, trudno nie wspomnieć również o jej życiu prywatnym, które nierzadko wzbudzało więcej emocji niż jej kariera aktorska. Przed laty aktorka i Brad Pitt tworzyli jedną z najsłynniejszych par Hollywood, ochrzczoną przez media jako Brangelina. Ich związek rozpoczął się w 2005 roku podczas pracy nad filmem „Pan i Pani Smith”, co wywołało kontrowersje, gdyż Pitt był wówczas żonaty z Jennifer Aniston. Para pobrała się w sierpniu 2014 roku w posiadłości Château Miraval we Francji. Jednak już we wrześniu 2016 roku Jolie złożyła pozew o rozwód, powołując się na „różnice nie do pogodzenia”.