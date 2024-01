Gala Mistrzów Sportu 2023. Szczuplutka Agnieszka Radwańska i Apoloniusz Tajner z młodszą o 36 lat żoną!

Co wydarzyło się podczas Gali Mistrzów Sportu 2023?

89. Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Polski - nominacje

W gronie kandydatów do tytułu Najlepszego Sportowca Polski 2023 roku znaleźli się przedstawiciele kilkunastu dyscyplin. Magdalena Stysiak oraz Aleksander Śliwka to gwiazdy żeńskiej i męskiej Reprezentacji Polski w siatkówce. Obydwie nasze drużyny narodowe zakwalifikowały się na igrzyska olimpijskie, co ostatni raz miało miejsce 16 lat temu. Dodatkowo nasi siatkarze sięgnęli po Mistrzostwo Europy oraz złoto Ligi Narodów, a siatkarki wywalczyły w Lidze Narodów brązowe medale.