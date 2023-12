Marcin Najman miał kiedyś włosy! Tak zmieniał się cesarz polskich freak fightów! Redakcja Telemagazyn

Marcin Najman to postać, której przedstawiać nie trzeba. Były pięściarz doskonale odnalazł się we współczesnej rzeczywistości Internetowej, gdzie stał się... cesarzem polskich freak fightów! Dzisiaj wszyscy wiedzą, jak wygląda Marcin Najman, a jego łysa głowa stała się wręcz znakiem rozpoznawczym. Chociaż trudno w to uwierzyć, to... Marcin Najman miał kiedyś włosy! Zobaczcie, jak zmieniał się jeden z najbardziej kontrowersyjnych polskich sportowców!