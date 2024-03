Gwiazda „Farmy” i trener Mirek wspierają Mariannę Schreiber! Musi wyładować emocje po rozstaniu! Goha Magical w strachu? Redakcja Telemagazyn

Marianna Schreiber wyważyła drzwi do polskiego show-biznesu. Od żony polityka, do królowej freak fightów - właśnie taką drogę przebyła celebrytka, która właśnie mierzy się z separacją ze swoim mężem. Jednocześnie za moment stanie też w oktagonie, gdzie podejmie Gohę Magical i wygląda na to, że do tej walki jest perfekcyjnie przygotowana! Wszystko dzięki Magdalenie Żuchowskiej z „Farmy 3” i trenerowi Mirkowi Oknińskiemu. Łaaaaa!