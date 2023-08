Sławomir Peszko ma przepiękną żonę! Anna Peszko olśniewa swoją urodą!

Kim jest Sławomir Peszko?

Sławomir Peszko urodził się 19 lutego 1985 roku w Jaśle i jest 44-krotnym reprezentantem Polski w piłce nożnej. Dla naszej reprezentacji, w której grał w latach 2008-2018, zdobył dwa gole. W sezonie 2009/10 zdobył wraz z Lechem Poznań Mistrzostwo Polski.

Sławomir Peszko w swojej karierze grał w barwach takich klubów, jak m.in.:

Wisła Płock,

Lech Poznań,

1. FC Köln,

Parma,

Lechia Gdańsk,

Wisła Kraków,

Wieczysta Kraków

Sławomir Peszko swoją karierę w reprezentacji Polski oficjalnie zakończył w 2022 roku. Piłkarz w trakcie swojej kariery dał się poznać jako jeden z najbardziej imprezowych zawodników naszej reprezentacji. Memy odnoszące się do zamiłowania Peszki do zakrapianych imprez są popularne także dzisiaj. Obecnie Sławomir Peszko jest ambasadorem freak fightowej federacji Clout MMA i wszystko wskazuje na to, że i jego niedługo zobaczymy w oktagonie.