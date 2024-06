Marcin Najman pochwalił się córką. Weronika Najman to już prawdziwa pannica!

Kariera Marcina Najmana

Marcin Najman to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych polskich sportowców, chociaż sam o sobie mówi, że jest już na sportowej emeryturze, a to, co robi we freak fightach, to po prostu czysta rozrywka. Nie zmienia to jednak faktu, że do tych występów także musi się przygotować i przed każdą z walk jest w treningu.

Marcin Najman urodził się 13 marca 1979 roku w Częstochowie i ma za sobą bardzo udaną karierę w amatorskim boksie oraz kick-boxingu. W zawodowym boksie zadebiutował 30 kwietnia 2001 roku. Szybko zdobywał popularność, a w świadomości ludzi mocno zapisał się za sprawą swojego udziału w celebryckiej części programu „Big Brother”. Widać było, że Najman czuł się przed kamerami jak ryba w wodzie, więc nic dziwnego, że w kolejnych latach mogliśmy go zobaczyć także w innych programach, w tym w słynnym „Tańcu z gwiazdami”.