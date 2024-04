Gala UFC 300 na żywo w Polsat Sport! Kiedy oglądać?

Dwie walki mistrzowski na UFC 300

Widzowie Polsatu Sport obejrzą komplet pięciu najbardziej ekscytujących walk gali UFC 300, w tym dwie mistrzowskie. W głównej walce wieczoru mistrz wagi półciężkiej, Alex Pereira, zmierzy się z najwyżej notowanym zawodnikiem tej dywizji, Jamahalem Hillem. Dla Brazylijczyka będzie to pierwsza obrona tytułu wywalczonego zaledwie pół roku temu. Z kolei Amerykanin spróbuje odzyskać pas, który musiał zwakować latem 2023 z powodu kontuzji. Tą walkę ze szczególną uwagą śledzić będzie Jan Błachowicz. Polak to aktualnie numer 4 w rankingu wagi półciężkiej, a jego celem jest powrót na tron UFC, na którym zasiadał między 2020 i 2021 rokiem. Pojedynek Pereira – Hill poprzedzi inne mistrzowskie starcie i choć wezmą w nim udział dwie zawodniczki z Chin, to tu także nie zabraknie polskiego akcentu. Wszystko za sprawą pasa mistrzyni wagi słomkowej, który będzie stawką tego pojedynku i który wcześniej należał do Joanny Jędrzejczyk. Obecnie dzierży go Zhang Weili, dla której starcie z rodaczką Yan Xiaonan będzie próbą obrony tytułu.