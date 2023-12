BKFC 56 NA ŻYWO W TV. Jedna z największych gal BKFC w historii w weekend na żywo w Fightklubie!

Walka wieczoru BKFC 56

W pojedynku wieczoru na gali BKFC 56 Mike „Platinum” Perry (3-0) zmierzy się o inauguracyjny pas BKFC King of Violence z prawdziwą ikoną sportów walki Eddiem „The Underground King” Alvarezem (1-0). Pierwszy z nich szybko dał się poznać kibicom jako ekspert od walk na gołe pięści, pewnie wygrywając swoje trzy pierwsze pojedynki w okrągłym ringu. Z przeciwnikiem klasy Alvareza, byłym czempionem UFC, nie rywalizował jednak w dotychczasowej karierze. Jak spisze się w potyczce z tak wymagającym rywalem? Teoretycznie to znacznie cięższy, wyższy i dysponujący większym zasięgiem Perry powinien być faworytem, doświadczenie Alvareza jest jednak na tyle duże, że równie dobrze to on może być triumfatorem konfrontacji w Salt Lake City.

W co-main evencie gali Ben „Big” Rothwell wierzy, że zdoła wyśrubować swój wynik w BKFC do bilansu 3:0. Z jednej strony ma na to szanse, bo zmierzy się z debiutującym w tej formule Toddem Duffee, z drugiej o wygraną wcale nie będzie łatwo, bo jego rywal to bardzo doświadczony fighter, mający za sobą obfitującą w niemałe sukcesy karierę w MMA. Obaj zawodnicy są prawdziwymi maszynami wagi ciężkiej, niszczącymi swoich przeciwników ogromną siłą i determinacją z jaką napierają na rywali. W weekend zwycięsko z tej potyczki może wyjść tylko jeden, a ten, któremu uda się ta sztuka, będzie na prostej drodze do walki w niedalekiej przyszłości o mistrzowski pas BKFC w wadze ciężkiej.