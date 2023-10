„Gliniarze” odcinek 849. Dochodzi do dramatycznej akcji policyjnej! Czy wszyscy ją przeżyją? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w 849. odcinku serialu „Gliniarze”?

Przypadkowa kontrola drogówki doprowadza do uwolnienia kobiety, która jest ofiarą handlu ludźmi. Jej zeznania sugerują, że wśród innych poszkodowanych znajduje się zaginiona kilka lat wcześniej dziewczyna. Policjanci trafiają na trop handlarzy i poszukiwanej, ale nabierają podejrzeń co do jej roli w szajce. Odbicie uwięzionych kobiet jest początkiem dramatycznej akcji policyjnej, w której toku zagrożone staje się życie postronnych osób.