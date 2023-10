Gwiazda „Chłopaków do wzięcia” kandyduje do Sejmu! Adam zrobi karierę w polityce?

Gwiazda „Chłopaków do wzięcia” kandyduje do Sejmu

Widzowie pierwszych sezonów „Chłopaków do wzięcia” z pewnością pamiętają występy niezwykłych bliźniaków - Adama i Maćka. Bracia zapisali się w pamięci jako nietypowe duet. Adam ciągle zwracał uwagę swojemu bratu, że ubiera się i maluje jak kobieta, przez co non stop zwraca na siebie uwagę za każdym razem, gdy gdzieś razem wychodzili. Mimo to, Maciek utrzymywał, że chce znaleźć kobietę. Nie przeszkadzało mu jednak to, że sam coraz bardziej się do niej upodabniał.