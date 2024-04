„Chłopaki do wzięcia”. Narzeczona Bandziorka zaskakuje kolejną metamorfozą! Teraz wygląda jeszcze młodziej!

Narzeczona Bandziorka zaskakuje kolejną metzmorfozą!

Nie da się ukryć, że związek z Danusią jest najlepszą rzeczą, jaka mogła się Bandziorkowi przytrafić. Dzięki niej zrezygnował z alkoholu, a także zaczął dbać o swój wygląd, co świetnie widać na jego ostatnich zdjęciach .

Krzysztof , czyli słynny Bandziorek , od lat uchodzi za jedną z największych gwiazd programu „Chłopaki do wzięcia” . Mężczyzna (z przerwami) występuje w nim praktycznie od początku jego istnienia, czyli od 2012 roku. Po wielu latach poszukiwań, Bandziorkowi w końcu udało się znaleźć miłość. Swego czasu postanowił on przeprowadzić się na Mazury, gdzie poznał Danusię , którą kilka miesięcy później z powodzeniem poprosił o rękę .

Jednak nie tylko Bandziorek postanowił w ostatnim czasie zmienić swój wygląd. Jakiś czas temu widzowie „Chłopaków do wzięcia” mogli się przekonać o tym, że również Danusia postanowiła zafundować sobie sporą metamorfozę i diametralnie zmieniła swoją fryzurę. Wówczas postanowiła nie tylko zapuścić włosy, ale także zmienić ich kolor na znacznie ciemniejszy.

Okazuje się, że w najnowszych odcinkach programu, widzowie będą mieli okazję zobaczyć efekty kolejnej metamorfozy Danusi. Ukochana Bandziorka tym razem postanowiła zapuścić sobie delikatną grzywkę i zamieniła swoje proste włosy na ufalowane, co dobrze widać w zapowiedzi najnowszych odcinków „Chłopaków do wzięcia”. Nie da się ukryć, że nowa fryzura to strzał w dziesiątkę i sprawia, że Danusia wygląda znacznie młodziej!