Mamy najnowsze zdjęcie Bandziorka! Gwiazda „Chłopaków do wzięcia” z dnia na dzień wygląda coraz lepiej!

Tak dziś wygląda Bandziorek w „Chłopaków do wzięcia”

Krzysztof , popularnie zwany Bandziorkiem od lat uchodzi za jedną z największych gwiazd programu „Chłopaki do wzięcia” . Mężczyzna (z przerwami) występuje w nim praktycznie od początku jego istnienia, czyli od 2012 roku. Po wielu latach poszukiwań, Bandziorkowi w końcu udało się znaleźć miłość. Swego czasu postanowił on przeprowadzić się na Mazury, gdzie poznał Danusię , którą kilka miesięcy później z powodzeniem poprosił o rękę .

Nie da się ukryć, że związek z Danusią jest najlepszą rzeczą, jaka mogła się Bandziorkowi przytrafić. Dzięki niej zaczął dbać o swój wygląd i zrezygnował z nadużywania alkoholu. W ostatnich odcinkach z jego udziałem (czyli pod koniec 2022 roku) widzowie mogli na własne oczy przekonać się, że w porównaniu do pierwszych odcinków, Bandziorek stał się zupełnie innym człowiekiem.

Wygląda na to, że dziś Bandziorek konsekwentnie kontynuuje swoją przemianę. Na jednej z facebookowych grup zrzeszających fanów programu, pojawiło się najnowsze zdjęcie jednego z fanów, który zapozował wspólnie z Bandziorkiem i z inną gwiazdą „Chłopaków do wzięcia” - Jarusiem. Największą uwagę przykuwa jednak Krzysztof, który wygląda jeszcze lepiej, niż w ostatnich odcinkach programu. Starannie przystrzyżony i wymodelowany zarost to nie wszystko. Nie sposób nie zauważyć chociażby tego, w jak świetnym dziś stanie jest cera Bandziorka, która przed laty była jedną z największych pięt achillesowych jego wyglądu. Widać po niej, że konsekwentnie trzyma się z dala od używek!