Ryszard „Szczena” Dąbrowski już nie jest bezrobotny! Nie zgadniecie, ile kasy zgarnia!

Upadek Ryśka „Szczeny”

Jeżeli znacie program „Chłopaki do wzięcia”, to z całą pewnością doskonale wiecie, kim jest Ryszard „Szczena” Dąbrowski. Były „Chłopak do wzięcia” dzięki programowi zdobył ogromną sławę, którą miał szansę pozytywnie wykorzystać. Niestety, postanowił inaczej pokierować swoim życiem.

W programie „Szczena” dał się poznać jako niezbyt odpowiedzialny mężczyzna, który zakład karny traktował niemalże jako drugi dom. Do tego, sugerowano, że stosował przemoc wobec swojej ukochanej, Joanny Wielochy. Para rozstała się i schodziła, aż urodziło im się dziecko. Przez moment można było pomyśleć, że oboje stanęli na nogi i pokonali swoje nałogi, aby normalnie żyć, ale nic bardziej mylnego; Rysiek i Asia stracili dziecko przez libację alkoholową i do dzisiaj walczą o odzyskanie chłopczyka, który trafił do rodziny zastępczej.